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Царьград

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Экипаж подбитого русского танка полтора месяца вел бой в тылу врага

Экипаж подбитого русского танка полтора месяца вел бой в тылу врага

45 дней под огнём. Экипаж подбитого русскоготанка полтора месяца не давал врагу пройти.Экипаж подбитого танка из 239-го гвардейского танкового полка группировки «Центр» вел огонь по позициям ВСУ в течение полутора месяцев после того, как машина была обездвижена прямыми попаданиями.

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