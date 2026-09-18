Экипаж подбитого русского танка полтора месяца вел бой в тылу врага

45 дней под огнём. Экипаж подбитого русскоготанка полтора месяца не давал врагу пройти.Экипаж подбитого танка из 239-го гвардейского танкового полка группировки «Центр» вел огонь по позициям ВСУ в течение полутора месяцев после того, как машина была обездвижена прямыми попаданиями.