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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макс Ферстаппен: «В пять лет я матерился со взрослыми»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен сообщил, как относится к наказанию за нецензурное слово на пресс-конференции ФИА – четырехкратный чемпион «Формулы-1» был вынужден провести общественные работы в Руанде.

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