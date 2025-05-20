Очередная мерзость хохляцкая

Опаньки, да вы сами хохол, прокололся на аккаунте

J

Juri

хохлам нет веры!отродье,которое только хорошо жопу лижет пшекам,да ещё хорошо умеют стоять на коленях,приветствуя панов. Это гадость выруси,ничего не осталось от русского духа,смердят все хохлы.