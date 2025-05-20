?ysclid=mat681bwmd680938044 Ядвига Мухоморова Не думала, что можно встретить кого-то мерзотнее "пророссийских украинцев" типа Рудого Червоного байкера до того, как послушала беседу представителя "брацкого народа" некоего Тихонова Дмитрия в беседе с "адекватным укроинцем" Колобком из Одессы https://vk.
Очередная мерзость хохляцкая
Комментарии
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Людмила Фирстова
Опаньки, да вы сами хохол, прокололся на аккаунте
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13 час.
J
Juri
хохлам нет веры!отродье,которое только хорошо жопу лижет пшекам,да ещё хорошо умеют стоять на коленях,приветствуя панов. Это гадость выруси,ничего не осталось от русского духа,смердят все хохлы.
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8 час.
СЗ
Светлана Зуева
Ущербное хохляцкое туловище.....
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7 час.
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