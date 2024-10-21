Ученые объяснили любовь людей к углеводам

Любовь современных людей к углеводам может иметь очень давние корни. Некогда распространенный стереотип о том, что древние люди питались стейками из мамонта и другими кусками мяса, способствовал формированию идеи о диете с высоким содержанием белка, необходимой для развития большого мозга.