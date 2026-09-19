Явка на выборах в Госдуму в Башкирии достигла 43,48 %

УФА, 19 сентября, ФедералПресс. К 15:00 второго дня голосования на выборах в Госдуму в Башкирии свои бюллетени опустили 43,48 % зарегистрированных избирателей – это 1 270 275 человек.
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