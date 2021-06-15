Мотоциклист погиб при столкновении с легковым автомобилем в Уссурийске

13 июня в Уссурийске в результате столкновения мотоцикла и автомобиля погиб 41-летний мотоциклист. По предварительной информации, правило проезда перекрестка нарушил 34-летний водитель автомобиля Toyota Prius, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.