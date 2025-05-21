Суд повторно отправил в колонию бывших заместителей мэра за «Надымское дело»

В Надыме (ЯНАО) суд повторно признал виновными бывших заместителей главы администрации Надымского района Виталия Имкина и Семена Свидлова, которые при экс-мэре района Леониде Дяченко похитили свыше 30 млн рублей при реконструкции бульвара Стрижова.
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