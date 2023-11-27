Квантовое преимущество: физик объясняет будущее компьютеров

Квантовое преимущество – это тот рубеж, к которому стремится область квантовых вычислений, когда квантовый компьютер может решать задачи, недоступные самым мощным неквантовым, или классическим, компьютерам.
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