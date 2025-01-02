Natan в одном костюме, а Бузова в образе: чем запомнился новогодний концерт “ЖАРА”

Столичная предновогодняя суета в разгаре, и каждый день приносит новые звездные события и шоу. Так, 18 декабря 2024 года в Москве в «Live Арена» прошел долгожданный новогодний концерт «Жара», который обещает подарить миллионам зрителей праздничное настроение в телевизионной версии, запланированной к показу в ночь с 31 декабря на 1 января.