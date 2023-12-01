Супруга Федуна Салихова назвала РПЛ слабым чемпионатом

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского "Спартака" Леонида Федуна, заявила, что вина за результаты красно-белых в текущем сезоне лежит не только на тренере клуба Гильермо Абаскале, передает Metaratings.
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