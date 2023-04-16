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Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя

Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя

На пасхальной церемонии, которую вел патриарх Кирилл, также присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин.<strong>Президент России Владимир Путин принял участие в пасхальной службе в храме Христа Спасителя в Москве.

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