Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя

На пасхальной церемонии, которую вел патриарх Кирилл, также присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин.<strong>Президент России Владимир Путин принял участие в пасхальной службе в храме Христа Спасителя в Москве.
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