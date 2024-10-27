Анализ проблем Polygon в третьем квартале. Сможет ли сеть преодолеть их в конце года?

Сеть Polygon пережила значительное снижение активности в третьем квартале 2024 года. Несмотря на масштабное обновление, направленное на улучшение производительности блокчейна, количество активных адресов и объем транзакций, показали снижение.
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