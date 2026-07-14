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Закон, порядок, государство

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Свердловскими полицейскими пресечена деятельность по незаконному культивированию наркосодержащих растений

В Свердловской области полицейскими из отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России «Пышминский» в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий пресечена противоправная деятельность местного жителя 1969 года рождения.

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