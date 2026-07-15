Минобороны РФ обещает, что ракет и «Гераней» хватит на всех

На фоне очередных ударов по портам Украины Министерство обороны России сегодня, 15 июля, сделало заявление, в котором дало понять, что противнику покоя не будет — у РФ и ракет, и беспилотников «хватит на всех».
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