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Рекордные зарплаты в России: кто получает больше всех и стоит ли ждать дальнейшего роста

Рекордные зарплаты в России: кто получает больше всех и стоит ли ждать дальнейшего роста

Рекордные зарплаты в России: кто получает больше всех и стоит ли ждать дальнейшего роста Ольга ВайленкоВ последние годы в России наблюдается значительный рост заработных плат, особенно в высокотехнологичных и дефицитных профессиях.

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