Сотрудники Госавтоинспекции Оренбургской области встретились с юными дзюдоистами младшего и среднего звена

В рамках проведения Всероссийской Недели безопасности дорожного движения с целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма инспекторы отдела ГИБДД МУ МВД России «Орское» напомнили подросткам о требованиях Правил дорожного движения в осенний период, о правилах, которые школьники обязаны соблюдать во время пеших прогулок.
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