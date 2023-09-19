Сотрудники Госавтоинспекции Оренбургской области встретились с юными дзюдоистами младшего и среднего звена

В рамках проведения Всероссийской Недели безопасности дорожного движения с целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма инспекторы отдела ГИБДД МУ МВД России «Орское» напомнили подросткам о требованиях Правил дорожного движения в осенний период, о правилах, которые школьники обязаны соблюдать во время пеших прогулок.