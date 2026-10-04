Россия разгромила Намибию, Англия нанесла Хорватии самое тяжелое поражение в истории, Петросян и Мишина с Галлямовым взяли серебро в Батуми и другие новости

1. Сборная России разгромила Намибию в Екатеринбурге со счетом 6:0 и довела победную серию до четырех игр – и все без пропущенных голов! У Валерия Карпина теперь 25 выигранных матчей во главе команды – больше, чем у Станислава Черчесова, и впереди только Олег Романцев (36).