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Россия разгромила Намибию, Англия нанесла Хорватии самое тяжелое поражение в истории, Петросян и Мишина с Галлямовым взяли серебро в Батуми и другие новости

1. Сборная России разгромила  Намибию в Екатеринбурге со счетом 6:0 и довела победную серию до четырех игр – и все без пропущенных голов! У Валерия Карпина теперь 25 выигранных матчей во главе команды – больше, чем у Станислава Черчесова, и впереди только Олег Романцев (36).

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