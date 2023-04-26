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Глава МИД Украины Кулеба заявил, что переговоры с Россией не будут строиться на заморозке конфликта и отказе от территорий

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что переговоры с Россией не будут строиться на заморозке конфликта и отказе от территорий

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов к обсуждению с Москвой любого мирного плана, но не намерен принимать условия - заморозку конфликта с Россией и "сдачу" Крыма и Донбасса.

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