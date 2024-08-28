Дуров вышел под залог €5 млн с обязательством оставаться во Франции

Политика как она есть

Вечером 28 августа суд в Париже предъявил обвинение Павлу Дурову по шести пунктам. Среди них отказ от сотрудничества со спецслужбами, кибермошенничество, соучастие в распространении наркотиков и детской порнографии через Telegram.