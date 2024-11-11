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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Разработчики Black Mesa анонсировали кооперативный шутер про корпоративную вой...

Разработчики Black Mesa анонсировали кооперативный шутер про корпоративную вой...

Разработчики Black Mesa анонсировали кооперативный шутер про корпоративную войну — трейлер и детали Rogue PointВслед за февральским тизером американская студия Crowbar Collective (Black Mesa) при поддержке издателя Team 17 представила свой следующий проект — как и предполагалось, это шутер под названием Rogue Point.

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