Разработчики Black Mesa анонсировали кооперативный шутер про корпоративную вой...

Разработчики Black Mesa анонсировали кооперативный шутер про корпоративную войну — трейлер и детали Rogue PointВслед за февральским тизером американская студия Crowbar Collective (Black Mesa) при поддержке издателя Team 17 представила свой следующий проект — как и предполагалось, это шутер под названием Rogue Point.