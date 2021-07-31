«The GREAT RESET – 2021». Последний МАНИФЕСТ ДЕМОНО-КРАТИИ

Славянская доктрина

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Виктор Молотков
Сдаётся мне, что это этот "Экологический духовно единый мир", это одно из ответвлений всё того же "мирового правительства"....
Юрий Ильинов
Гео-Гена знаю очень давно, ещё до Киевской контрреволюции. Он продолжает высказывать насущное, верит в народную власть, новый СССР. Где толпа поддерживающих? А вот на демонстрацию против Путина собирается толпа. Разучились созидать? Готовы только на разрушение?
Виктор Молотков
Толпы собираются только против людей или организаций, способных оказать значительное противодействие современному глобализму. А что касается Гео-Гена, поживём, увидим, "какого цвета у него душа". Но увы, я в последнее время стал свидетелем такого, мягко говоря несоответствия между заявляемыми лозунгами и реальной деятельностью некоторых организаций (и личностей кстати тоже), что привык до поры, до времени никому не доверять на слово....
Юрий Ильинов
Конечно, верить никому нельзя. Например, он выпустил статью по Ивашову, от которой Леонид Григорьевич почему-то отказался. Тут Ивашову тоже не верю. Тёмная история.
Виктор Молотков
Бывает...

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