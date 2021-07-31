«The GREAT RESET – 2021». Последний МАНИФЕСТ ДЕМОНО-КРАТИИ «ВЕЛИКАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА» Клауса Шваба и Тьерри Маллерета – это Манифест ультра-глобалистов-либералов, претендующий на Новейший Завет Мирового Правительства – для порабощенного человечества.