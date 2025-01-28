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Профессор Миршаймер заявил, что Трамп не сможет закончить украинский конфликт

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью американскому журналисту Гленну Гринвальду заявил, что президент США Дональд Трамп столкнется с трудностями в урегулировании конфликта на Украине из-за неспособности принять условия, предъявляемые Россией.

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