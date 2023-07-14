Суд отправил замглавы Минцифры Паршина под домашний арест по делу о взятке

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максима Паршина, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Басманный суд Москвы отправил под домашний арест заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максима Паршина, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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