The Moscow Post

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Суд отправил замглавы Минцифры Паршина под домашний арест по делу о взятке

Суд отправил замглавы Минцифры Паршина под домашний арест по делу о взятке

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максима Паршина, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, сообщает корреспондент The Moscow Post.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
А потом еще И ОПРАВДАЕТ!!... Какой там &quot;российский суд, самый-самый во всем Мире&quot;?... Кто как думает?
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14 час.

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