«Это мы вас всех скоро найдём»: одессит ответил на попытку военных провести «уличную мобилизацию»

Работники украинских военкоматов (ТЦК) продолжают так называемую уличную мобилизацию. Они, перемещаясь по несколько человек в микроавтобусе, выходят при виде на улице мужчин и пытаются вручать повестки, а то и сразу скручивают для доставки в военкомат.
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