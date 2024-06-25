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Сбой оборудования привел к приостановке полетов над Женевой

Сбой оборудования привел к приостановке полетов над Женевой

ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько Воздушное пространство над Женевой закрыто для полетов в связи с отказом системы охлаждения в центре управления воздушной навигацией, сообщила швейцарская авиадиспетческая компания Skyguide в среду, 26 июня.

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