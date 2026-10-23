Ответственность за климатический кризис и ущерб озоновому слою несут западные страны, которые не выполнили обязательства по климатическому финансированию, взятые на конференции COP21 в Париже в 2015 году, заявил министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял, выступая 23 октября на круглом столе в рамках Berlin Global Dialogue, сообщает Hindustan Times.
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