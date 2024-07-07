Гала-концерт «Ночь Чайковского» под руководством Башмета прошел в Клину

Как же ошибался Чайковский, думая, что его «Евгений Онегин» не сыщет популярности. Оперу искренне любят уже полтора века, начиная с премьеры, вопреки стараниям Запада отказаться от всего, что связано с культурой России.
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