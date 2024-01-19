Московские камеры начали выписывать новый штраф

В Москве появилась дорожная камера, фиксирующая нарушения ПДД возле трамвайных остановок. По данным телеграм-канала столичного Дептранса, автоматический комплекс выявляет нарушения правил проезда автомобилей.
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