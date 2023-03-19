Врач Мясников посоветовал диабетикам есть гречку

Доктор и телеведущий Александр Мясников рассказал о полезных свойствах гречневой каши. Как сообщает «Мослента», доктор и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» рассказал о полезных свойствах гречки.