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Врач Мясников посоветовал диабетикам есть гречку

Врач Мясников посоветовал диабетикам есть гречку

Доктор и телеведущий Александр Мясников рассказал о полезных свойствах гречневой каши. Как сообщает «Мослента», доктор и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» рассказал о полезных свойствах гречки.

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