Аргументы недели
ГлавнаяНовостиОт первого лицаПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 754 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Максимов
    Занюханный (буквально!) генитальный (буквально!) пианист мнит себя великим полководцем? Ржакасукабля!  Он, скорее, за...Зеленский заявил,...
  • Юрий Золотарев
    "Собаки лают, а караван идёт" - слышал?Baza: Министр обо...
  • туся петрова
    ПО  282  СТАТЬЕ  НУЖНО  ВСЕМ !!!!!!Кадыров: жители Г...

Трамп назвал конфликт Израиля и ХАМАС битвой цивилизации и дикарей

Трамп назвал конфликт Израиля и ХАМАС битвой цивилизации и дикарей

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал конфликт Израиля и палестинского исламистского движения ХАМАС битвой цивилизации и дикарей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Александров
Израиль - дикари, сказал Трамп.
Ответить
3 д.
Николай Буглов
Согласно Талмуду Бог покарал евреев за их грехи изгнанием и взял с народа клятву, что никто не будет возвращаться домой, пока эти грехи не будут искуплены. Искупить грехи они могли лишь добрыми делами и этого мало, они должны были жить по законам Торы и не брать в руки оружия. А значит израильтяне нарушили все заветы свыше.
Ответить
3 д.

Картина дня

наверх