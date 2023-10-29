Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал конфликт Израиля и палестинского исламистского движения ХАМАС битвой цивилизации и дикарей.
Трамп назвал конфликт Израиля и ХАМАС битвой цивилизации и дикарей
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Александров
Израиль - дикари, сказал Трамп.
Ответить
3 д.
Николай Буглов
Согласно Талмуду Бог покарал евреев за их грехи изгнанием и взял с народа клятву, что никто не будет возвращаться домой, пока эти грехи не будут искуплены. Искупить грехи они могли лишь добрыми делами и этого мало, они должны были жить по законам Торы и не брать в руки оружия. А значит израильтяне нарушили все заветы свыше.
Ответить
3 д.
Свежие комментарии