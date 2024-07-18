Во Владимире состоялся крестный ход

В день празднования 850-летия со дня мученической кончины благоверного великого князя Андрея Боголюбского, митрополит Владимирский и Суздальский Тихон совершил Божественную литургию в Свято-Успенском кафедральном соборе города Владимира.
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