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Владимирские новости

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Во Владимире состоялся крестный ход

Во Владимире состоялся крестный ход

В день празднования 850-летия со дня мученической кончины благоверного великого князя Андрея Боголюбского, митрополит Владимирский и Суздальский Тихон совершил Божественную литургию в Свято-Успенском кафедральном соборе города Владимира.

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