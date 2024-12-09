Учёные выявили вред отказа от завтрака для мозга

Исследование в Чэнду, Китай, выявило вред отказа от завтрака у людей старше 60 лет. У участников, регулярно пропускающих утренний приём пищи, через три года отмечено снижение когнитивных функций и увеличение биомаркеров нейродегенерации.
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