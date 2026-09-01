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Тульские новости

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Шесть ведущих театров страны соберутся в Туле на фестиваль

Шесть ведущих театров страны соберутся в Туле на фестиваль

Фестиваль «250+» в Туле соберёт театры, которым исполняется 250 лет, включая Большой и Малый из Москвы, Александринский из Санкт-Петербурга и другие.

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