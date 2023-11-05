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ХАМАС назвало терроризмом слова израильского министра о ядерном ударе по Газе

ХАМАС назвало терроризмом слова израильского министра о ядерном ударе по Газе

Заявление израильского министра подтверждает, что Тель-Авив практикует терроризм, заявил представитель палестинского движения ХАМАС Хазем Касем.

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Комментарии
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Erl Schweizer
У Израиля минимум 100 атомных бомб, не помню, чтобы арабы или кто-то иной когда-либо возмущался, зато претензий к Ирану, не имеющему пока ядерного оружия, выше крыши. Политика - это грязь, подставы, двойные стандарты, за ухоженными рожами вонь и дерьмо. По-хорошему учащихся нужно с первого класса знакомить не только с чистотой, но грязью, чтобы научились различать подлинные лица за масками лицемерия.
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