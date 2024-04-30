Microsoft инвестирует $1,7 млрд в развитие облачных технологий и искусственного интеллекта в Индонезии

ДЖАКАРТА (ИА Реалист). Microsoft инвестирует $1,7 млрд в течение следующих четырех лет в расширение облачных услуг и искусственного интеллекта в Индонезии, включая строительство центров обработки данных, заявил исполнительный директор американской компании Сатья Наделла.
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