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Военная техника на Поклонной горе: чем привлекает внимание выставка трофеев

Военная техника на Поклонной горе: чем привлекает внимание выставка трофеев

Военная техника на Поклонной горе: чем привлекает внимание выставка трофеев Елена ГалицкаяВ парке Победы на Поклонной горе, в Москве, открылась выставка трофейного вооружения и военной техники, захваченной российскими военными в ходе спецоперации.

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