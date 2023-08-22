Льстивая соцсеточка: зачем мы друг другу врём?

МГ

Малик Гумеров

"зачем мы друг другу врём?" - Это технология - методы паразитического мироустройства , сохраниться ! Буржуинство врет = чтобы их не раскулачили , не лишили возможности грабежа страны-народа - паразитирования .... ! Чиновничество врет чтобы их не зачистили , не оторвали от кресел на чем они рубят бабла ! ...................... Бизнес врет чтобы доить и стричь покупателей-население ! Оболваненные , зомбированные , отупленные люди ... врут друг другу чтобы поиметь что то от другого - по сути - поиметь ближнего ! В ИТОГЕ = ПОВАЛЬНАЯ ДЕГРАДАЦИЯ ОБЩЕСТВА , НРАВОВ , УМОВ ...!