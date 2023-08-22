Время от времени в ленте соцсетей попадаются чьи-то чудовищные портреты, под которыми видишь десятки комментариев: «Вау, красавчик», «Секс-бомба», «Королева».
Льстивая соцсеточка: зачем мы друг другу врём?
Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
"зачем мы друг другу врём?" - Это технология - методы паразитического мироустройства , сохраниться ! Буржуинство врет = чтобы их не раскулачили , не лишили возможности грабежа страны-народа - паразитирования .... ! Чиновничество врет чтобы их не зачистили , не оторвали от кресел на чем они рубят бабла ! ...................... Бизнес врет чтобы доить и стричь покупателей-население ! Оболваненные , зомбированные , отупленные люди ... врут друг другу чтобы поиметь что то от другого - по сути - поиметь ближнего ! В ИТОГЕ = ПОВАЛЬНАЯ ДЕГРАДАЦИЯ ОБЩЕСТВА , НРАВОВ , УМОВ ...!
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10 час.
Светлана Рыбчинская
Как не грустно,но это так...
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9 час.
РР
Рустик Рыксиев
Ну, не знаю, в сотсетях пишу как оно есть по моему(субъективному мнению). Точно знаю, что не вру.
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1 час.
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