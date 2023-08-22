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  • Рустик Рыксиев
    Ну, не знаю, в сотсетях пишу как оно есть по моему(субъективному мнению). Точно знаю, что не вру.Льстивая соцсеточ...
  • Светлана Рыбчинская
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  • Малик Гумеров
    "зачем мы друг другу врём?" - Это технология - методы паразитического мироустройства , сохраниться !                 ...Льстивая соцсеточ...

Льстивая соцсеточка: зачем мы друг другу врём?

Льстивая соцсеточка: зачем мы друг другу врём?

Время от времени в ленте соцсетей попадаются чьи-то чудовищные портреты, под которыми видишь десятки комментариев: «Вау, красавчик», «Секс-бомба», «Королева».

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
&quot;зачем мы друг другу врём?&quot; - Это технология - методы паразитического мироустройства , сохраниться !                                           Буржуинство врет = чтобы их не раскулачили , не лишили   возможности грабежа страны-народа  - паразитирования .... !                     Чиновничество врет  чтобы их не зачистили , не  оторвали от кресел  на чем они рубят бабла ! ......................                                              Бизнес врет  чтобы  доить и стричь покупателей-население !                                                                                                           Оболваненные , зомбированные , отупленные люди ... врут друг другу чтобы  поиметь  что то от другого - по сути  - поиметь ближнего  !       В ИТОГЕ = ПОВАЛЬНАЯ ДЕГРАДАЦИЯ ОБЩЕСТВА , НРАВОВ , УМОВ ...!
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10 час.
Светлана Рыбчинская
Как не грустно,но это так...
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9 час.
РР
Рустик Рыксиев
Ну, не знаю, в сотсетях пишу как оно есть по моему(субъективному мнению). Точно знаю, что не вру.
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1 час.

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