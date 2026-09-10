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Русская весна

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Количество российских овощей в магазинах увеличится с приходом зимы

Количество российских овощей в магазинах увеличится с приходом зимы

Количество российских овощей в магазинах увеличится с приходом зимы за счёт того, что торговым сетям будет выгоднее закупать тепличные сорта из РФ, нежели ожидать поставки из-за границы, сообщил РИА Новости основатель AgTech-компании SkyFarm, которая разрабатывает решения для автоматизации сельского хозяйства, Никита Румянцев.

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