Эксперт заявил о поражении объекта размещения резидентуры ЦРУ в Киеве

Военный эксперт, программный директор Академии политических наук старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов заявил, что ударом российской армии в Киеве среди прочего поражен объект размещения резидентуры ЦРУ.
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