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Экс-разведчик Риттер: Украина занимается терроризмом, нанося удары по России

Экс-разведчик Риттер: Украина занимается терроризмом, нанося удары по России

В эфире YouTube-канала Dialogue Works бывший американский разведчик Скотт Риттер высказал своё мнение о том, что нападения на территорию России, совершённые режимом Зеленского, являются актами терроризма.

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