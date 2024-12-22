В эфире YouTube-канала Dialogue Works бывший американский разведчик Скотт Риттер высказал своё мнение о том, что нападения на территорию России, совершённые режимом Зеленского, являются актами терроризма.
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