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Холод в квартире провоцирует неконтролируемый набор веса

Холод в квартире может привести к неконтролируемому набору веса, сообщила врач-диетолог, нутрициолог, руководитель медицинского центра «МедСит» Анастасия Вайт.

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