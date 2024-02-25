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3 изящных удара Западу по самому больному месту – по кошельку

3 изящных удара Западу по самому больному месту – по кошельку

Помню как-то ситуёвину в студенческой общаге: вечером, жутчайшая истерика, ор, крик. Уборщица мечется из стороны в сторону пинает всех и вся, что попадается на пути.

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Комментарии
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ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Сказка в том, что описанные в статье меры , во-первых, - маловероятны, во-вторых, вряд ли - приведут наших &quot;партнёров&quot; в состояние &quot;с головы на ноги&quot;. С чего это вы взяли, что ФРГ и ГДР вновь появятся на карте?!  Решение России по этому вопросу просто останется ее решением. Никто это выполнять не будет. Скорее вместо на карте , вместо юсы, - появится пролив имени В.В.Путина.  Да и то, что мелкобритания перестанет пользоваться Баренцевым морем - весьма сомнительно. Россия нарисовала кучу &quot;красных линий&quot; и по расширению НАТо, и по поставкам западного оружия в руину и по применению оружия по территории РФ. Чего стоит только последняя катастрофа с самолётом А-50. Он сбит дальнобойной ракетой амеровского &quot;пиДриота&quot; на расстоянии 400 км от линии боевого соприкосновения, над территорией России. И?!?? А ничего, - тишина и спокойствие на Банковой, в Днепропетровске, Харькове и Львове, и уж тем более в фашингтоне, лАндоне, Берлине, Париже и Варшаве. Вам ещё доказательства нужны? Их в помойке, под названием &quot;интернет&quot;- море. Если вы верите в сказки - ваше право. А мне они надоели.
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1 час.
Natalija Osminina
Судя по тому, что Вы свой пост написали ПОСЛЕ моих многочисленных объяснений, с мозгами у 64-летнего офицера запаса совсем гидко. Вы мне напомнили вчерашнего еще одного шизофреника-хохлопитека, который на мою картину описания будущей реальности ответил, что в его реальности- это Абрамсы на Красной площади)) За 10 лет своих прогнозов на основе созданного мною Синтезеа наук, одной из которых является геополитика, я еще ни разу не ошиблась. Все предсказания за это время ОСУЩЕСТВИЛИСЬ. что можно легко проверить. Причем, практически ДОСЛОВНО . Все задокументировано, каждый ход записан и в моих книгах, и все 10 лет на моем форуме в режиме ежедневной работы. А Вы что можете противопоставить моим прогнозам? Чушню, что Вы написали? Продолжайте бредить дальше. Ваши бредни не могут изменить будущее, которое прописано. В любом случае будет ТАК, КАК Я НАПИСАЛА.
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46 мин.
Natalija Osminina
Судя по  вашему бреду, он объясняется АБСОЛЮТНЫМ НЕВЕЖЕСТВОМ.  Просто тотальным незнанием событий, происходящих в геополитике за последние  8 лет, начиная с прихода Трампа, одобрившего брексит Великобритании.  Удивительно, что люди с таким грузом невежества, почему-то считают, что они способны РАЗМЫШЛЯТЬ. Не расстраивайтесь- Вы не одиноки. Чтобы читать дикий бред большинства пользователей МТ (и это же  еще в большинстве пророссийски настроенные граждане!- про украинские  площадки уже молчу- так одни бесноватые шизофреники) нужно иметь титаническое терпение и колоссальную любовь к людям, чтобы  не потерять  восторг и уважение перед творением Творца. Иначе кроме мыслей, что это генетический мусор и ошибка Природы, других бы мыслей не было.  Ну, нельзя быть такими тупыми!!!!  Это возмущает пространство и приводит к войнам и катаклизмам, которые зачищают этот мусор с Земли.
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35 мин.

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