3 изящных удара Западу по самому больному месту – по кошельку

ПРОСТО ВАЛЕРИЙ Сказка в том, что описанные в статье меры , во-первых, - маловероятны, во-вторых, вряд ли - приведут наших "партнёров" в состояние "с головы на ноги". С чего это вы взяли, что ФРГ и ГДР вновь появятся на карте?! Решение России по этому вопросу просто останется ее решением. Никто это выполнять не будет. Скорее вместо на карте , вместо юсы, - появится пролив имени В.В.Путина. Да и то, что мелкобритания перестанет пользоваться Баренцевым морем - весьма сомнительно. Россия нарисовала кучу "красных линий" и по расширению НАТо, и по поставкам западного оружия в руину и по применению оружия по территории РФ. Чего стоит только последняя катастрофа с самолётом А-50. Он сбит дальнобойной ракетой амеровского "пиДриота" на расстоянии 400 км от линии боевого соприкосновения, над территорией России. И?!?? А ничего, - тишина и спокойствие на Банковой, в Днепропетровске, Харькове и Львове, и уж тем более в фашингтоне, лАндоне, Берлине, Париже и Варшаве. Вам ещё доказательства нужны? Их в помойке, под названием "интернет"- море. Если вы верите в сказки - ваше право. А мне они надоели.

Natalija Osminina Судя по тому, что Вы свой пост написали ПОСЛЕ моих многочисленных объяснений, с мозгами у 64-летнего офицера запаса совсем гидко. Вы мне напомнили вчерашнего еще одного шизофреника-хохлопитека, который на мою картину описания будущей реальности ответил, что в его реальности- это Абрамсы на Красной площади)) За 10 лет своих прогнозов на основе созданного мною Синтезеа наук, одной из которых является геополитика, я еще ни разу не ошиблась. Все предсказания за это время ОСУЩЕСТВИЛИСЬ. что можно легко проверить. Причем, практически ДОСЛОВНО . Все задокументировано, каждый ход записан и в моих книгах, и все 10 лет на моем форуме в режиме ежедневной работы. А Вы что можете противопоставить моим прогнозам? Чушню, что Вы написали? Продолжайте бредить дальше. Ваши бредни не могут изменить будущее, которое прописано. В любом случае будет ТАК, КАК Я НАПИСАЛА.