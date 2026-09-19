Яна Лантратова оценила условия голосования в Рязанской области

Вместе с главой региона она проверила соблюдение избирательных прав граждан. Омбудсмен посетила избирательные участки и Штаб общественного наблюдения, где оценила доступность голосования для пожилых и маломобильных людей, а также работу волонтеров и условия для наблюдателей.
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