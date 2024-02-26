Головная компания группы «Тинькофф» перерегистрировалась с Кипра в Россию

Головная компания группы «Тинькофф» перешла из кипрской юрисдикции и зарегистрировалась в специальном административном районе (САР) на острове Русский, сообщили в Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).
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