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Как российские войска сдвигают украинскую оборону после Авдеевки

Как российские войска сдвигают украинскую оборону после Авдеевки

Продвижение российских войск на Запад после освобождения Авдеевки вовсе не остановлено. ВСУ вот уже который день не могут закрепиться ни на одном оборонительном рубеже, более того, это касается не только Авдеевского направления.

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