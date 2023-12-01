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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Обычный базар". В Барнауле снова раскритиковали проект ретейл-парка у Оби

"Обычный базар". В Барнауле снова раскритиковали проект ретейл-парка у Оби

Эксперты единогласно сказали "нет" торговым киоскам на месте зоны отдыха барнаульцев Проект торговых павильонов у реки Оби в Барнауле Градостроительный совет Барнаула во время заседания 29 ноября во второй раз отправил на доработку проект огромного ретейл-парка, который планируют построить на правом берегу Оби рядом с ТЦ "Леруа Мерлен".

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