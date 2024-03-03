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Знакомимся с цветком 2024 года — всё о розовом молочноцветковом пионе

Знакомимся с цветком 2024 года — всё о розовом молочноцветковом пионе

Пионы относятся к числу самых любимых и популярных цветущих растений в мире. Китайские селекционеры работают с ними уже более 2000 лет, поэты посвящают стихотворения, художники изображают на своих картинах, а народная молва приписывает цветку чудодейственные свойства и плодит легенды.

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