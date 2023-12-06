Стало известно, что королеву Летицию обвиняют в измене мужу – королю Филиппу

Грандиозный скандал разгорелся в Испании. Королеву Летицию публично обвинили в супружеской измене королю Филиппу.
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