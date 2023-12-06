Стало известно, что королеву Летицию обвиняют в измене мужу – королю Филиппу

Алексей Хуртин

Как мелко!…, мужчина, сеньор, рыцарь треплется как последняя шлюха говоря о своей возлюбленной, пусть и прошлой, блин там в Европах на самом деле мужики превратились в педерастов не ценящих отношений, вроде за подобные действия вызывали на дуэль и бились на клинках,… какой же мелкой стала честь мужчины