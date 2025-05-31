Глава МИД ФРГ: Берлин «стал немного честнее» и уже не ставит своей целью военное поражение РФ на Украине

Пока новоиспеченный канцлер Германии Фридрих Мерц никак не может определиться с поставкой дальнобойных ракет Taurus на Украину, некоторые высокопоставленные члены возглавляемого им кабмина более откровенны и объективны.
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