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Глава МИД ФРГ: Берлин «стал немного честнее» и уже не ставит своей целью военное поражение РФ на Украине

Глава МИД ФРГ: Берлин «стал немного честнее» и уже не ставит своей целью военное поражение РФ на Украине

Пока новоиспеченный канцлер Германии Фридрих Мерц никак не может определиться с поставкой дальнобойных ракет Taurus на Украину, некоторые высокопоставленные члены возглавляемого им кабмина более откровенны и объективны.

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