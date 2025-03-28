Британского короля отправили в больницу из-за побочных эффектов лечения рака

Букингемский дворец сообщил, что британскому королю Карлу потребовалось наблюдение в больнице в четверг после того, как монарх испытал “временные побочные эффекты” в рамках продолжающегося лечения от рака .
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